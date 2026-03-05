La Juventus punta a qualificarsi per la Champions e il mercato dipende dai risultati in questa competizione, con Tonali e Bernardo ancora in bilico per il quarto posto. Nel frattempo, Spalletti ha 11 partite per superare la Roma, ma la possibilità di ingaggiare grandi giocatori si presenta solo se la squadra avrà successo nella Coppa.

Tutti per la Champions, Champions per tutti. Kenan Yildiz e Weston McKennie hanno scommesso sulla nuova Juventus in tempi non sospetti, rinnovando i contratti prima ancora di sapere come finirà il campionato. Luciano Spalletti li seguirà a breve e Dusan Vlahovic, in scadenza a giugno, sembra sempre più allettato dall’idea di salire sul pullman con i compagni e l’allenatore. I primi inviti hanno riscosso successo: chi frequenta la Signora, fatica a lasciarla da sola. Per tutti gli altri, non basta soltanto la fiducia: servirà la certezza di partecipare alla prossima Champions League. I campioni vivono per ascoltare la musichetta delle grandi notti europee e la Juventus potrà permettersi certi big soltanto con la garanzia dei ricchi premi Uefa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il mercato lo decide la Champions: Tonali e Bernardo appesi al quarto posto. Gli scenari

Juve, quarto posto obbligatorio o rischio ridimensionamento. Cosa succede sul mercato se si manca la ChampionsRinnovo McKennie Juve, tutti i retroscena: trattativa andata avanti per più di un anno, c’è stato un aspetto positivo per il buon esito Spalletti...

Udinese Roma 1-0, Gasperini cade a sorpresa in Friuli. Decide Ekkelenkamp. Juve sola al quarto posto. Il resoconto del matchBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo.

Tutto quello che riguarda Juve il mercato lo decide la Champions....

Temi più discussi: Juve, il mercato lo faccio io: arriva l’aut-aut, e non si discute I La società deve decidere: accontentarlo o cambiare tutto; Juve, il mercato lo decide la Champions: Tonali e Bernardo appesi al quarto posto. Gli scenari; Spalletti, rinnovo con la Juve su misura! L'ultimo gesto di Elkann e il retroscena mercato; ?? Koopmeiners nel mirino della Roma: la Juventus lo valuta 30 milioni.

Juve contro Inter, si accende il Derby d’Italia: servono 50 milioni | CMLa Juventus è pronta a sfidare l’Inter sul mercato in vista della prossima estate: le ultime sull’obiettivo delle due big ... calciomercato.it

Pagina 1 | Emergenza portieri, scatta il mercato ombra: l’ex Inter (e Juve) che può arricchire lo staffAl momento l’unico preparatore di Di Gregorio e colleghi è Tommaso Orsini, cresciuto accanto a Filippi, ora al Milan ... tuttosport.com

Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Derby da duri”, “Un centravanti alla Juve”, “Juve-Spalletti cont(r)atto”” #5marzo x.com

Alajbegovic incanta mezza Europa: Milan, Bayern e… c'è anche la Juve sul talento del Salisburgo Giovane, ambidestro, talentuoso. Forse un po' dribblomane, senza dubbio in crescita e – potenzialmente – destinato a grandi palcoscenici. Kerim Alajbeg - facebook.com facebook