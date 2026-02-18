Juve Galatasaray Cabal e Cambiaso squalificati | chi giocherà a sinistra? Le opzioni a disposizione di Spalletti e le possibili scelte
Cabal e Cambiaso sono stati squalificati dopo il match tra Juve e Galatasaray, lasciando Spalletti senza i loro servizi sulla fascia sinistra. La squadra si trova ora a dover decidere chi scenderà in campo in quella zona: Kelly potrebbe essere una valida alternativa, oppure si potrebbe adottare un nuovo modulo con Kostic e McKennie. La scelta dipenderà dalla strategia dell’allenatore e dalle caratteristiche dei giocatori disponibili. La decisione finale influenzerà significativamente la formazione titolare per la prossima partita.
Juve Galatasaray, a sinistra possibile chance per Kelly oppure un cambio modulo con Kostic e McKennie. Toccherà a Spalletti sciogliere le riserve. La strada verso la qualificazione si è fatta ripidissima per la Vecchia Signora. Dopo la disfatta dell’andata, l’ambiente bianconero è sospeso tra l’obbligo di far bene in campionato contro il Como e la necessità di preparare quella che si preannuncia come una notte da “dentro o fuori”. Qualche pensiero però è già rivolto a quella che sarà la gara di ritorno contro il Galatasaray, una sfida che richiederà nervi saldi e una precisione tattica millimetrica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve Napoli probabili formazioni, chi giocherà in attacco contro il Napoli? Le possibili scelte di SpallettiIn vista della sfida tra Juventus e Napoli, si approfondiscono le probabili formazioni di entrambe le squadre.
Probabili formazioni Galatasaray Juve: chi sostituirà David. Un giocatore resta in dubbio, le possibili scelte di Spalletti al Rams ParkIl nome di David spinge Spalletti a valutare diverse opzioni in vista della partita tra Galatasaray e Juventus, che si giocherà domani al Rams Park.
GALATASARAY VS JUVENTUS AMPYONLAR LG PLAY-OFF SMÜLASYONU 25/26 | TÜRKÇE SPKER PS5 2K
Argomenti discussi: Cabal espulso in Galatasaray-Juve, giusto il rosso? Cos'è successo in Champions; Galatasaray-Juventus 5-2, gol e highlights: Lang scatenato, Cabal espulso. Spalletti ko; Galatasaray-Juve, moviola: Cambiaso rischia il rosso, lo prende poi Cabal; Il disastro di Cabal, Yildiz inghiottito in casa sua e... Tutti i volti del tracollo Juve.
Disfatta Juve col Galatasaray, è bufera su Yildiz, Kelly, Cabal e Thuram: mare di critiche anche per SpallettiDisfatta Juve col Galatasaray, è bufera su Yildiz, Kelly, Cabal e Thuram: mare di critiche anche per Spalletti. Il ko in Champions scatena la furia dei tifosi. sport.virgilio.it
Disastro Juve. Contro il Galatasaray finisce 5-2 per i turchiCrollo clamoroso dei bianconeri a Istanbul nell'andata dei play-off: in vantaggio all'intervallo, nel secondo tempo sono stati travolti. Per gli ottavi servirà un'impresa ... rainews.it
Brutta botta per la #Juve contro il #Galatasaray nel match di Champions Il 5-2 maturato in Turchia evidenza le serie difficoltà della squadra Secondo voi qual è il problema più grande dei bianconeri facebook
Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3 x.com