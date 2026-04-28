Mercato Juventus lavori in corso sulla fascia sinistra Nel mirino della Vecchia Signora c’è sempre Bernasconi

Sul fronte del mercato, la Juventus sta lavorando per rafforzare la corsia sinistra. Tra i nomi in lista figura ancora il difensore Bernasconi, che continua ad attirare l’interesse del club. I dirigenti sono impegnati nelle trattative e nelle valutazioni per definire eventuali acquisizioni o cessioni, mantenendo alta l’attenzione su questa zona del campo. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Mercato Juventus, lavori in corso sulla corsia mancina. Nel mirino della Vecchia Signora c’è sempre Bernasconi. Vediamo le novità. La Juve si prepara a cambiare volto sulla fascia sinistra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza ha messo nel mirino una profonda ristrutturazione del reparto, con diversi nomi eccellenti pronti a salutare la Continassa.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Juan Cabal e Andrea Cambiaso figurano tra i principali indiziati alla partenza per fare spazio a nuovi innesti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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