Dalla Champions il budget per il mercato | pronti 65-70 milioni per rinforzare la rosa

Dalla Champions League arriva un budget di circa 65-70 milioni di euro destinato al mercato, destinato a rinforzare la rosa della squadra. Oltre ai fondi provenienti dalla UEFA, si considerano anche gli introiti di stadio, merchandising e bonus commerciali. Questi ricavi consentiranno di pianificare nuovi acquisti e miglioramenti. La cifra rappresenta una risorsa importante per le strategie di mercato della squadra.

Il grande boost per il mercato del Milan passa dal ritorno in Champions League. Massimiliano Allegri l’ha reso un mantra per tutta la stagione, ma dietro all’ambizione sportiva c’è pure un chiaro movente economico: giocare nell’Europa che conta garantirebbe al Diavolo un minimo di 65-70 milioni di euro extra alla voce ricavi, contando non solamente i soldi provenienti dalla Uefa, ma anche l’indotto di stadio, merchandising, bonus commerciali e via dicendo. Nel 2024-25, l’ultima stagione in cui i rossoneri hanno partecipato alla Champions, solamente da Nyon sono entrati nelle casse di via Aldo Rossi 61,3 milioni, senza contare i già citati incassi collaterali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

