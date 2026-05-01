Mercato Inter Marotta e Ausilio preparano la rivoluzione estiva | in 12 possono partire! Tutti i nomi

L'Inter sta pianificando una serie di cambiamenti durante la prossima finestra di mercato estiva. Secondo fonti vicine al club, ci sono dodici giocatori considerati in uscita, pronti a lasciare la rosa. La strategia mira a rinnovare la squadra, anche se al momento non sono stati ufficializzati nomi o dettagli specifici. La situazione viene monitorata in attesa di sviluppi ufficiali.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, i nerazzurri preparano la rivoluzione in vista dell’estate: sono 12 i calciatori che possono partire. I nomi. L’ Inter si appresta a vivere una sessione estiva di profondo cambiamento. La dirigenza pianifica una vera e propria rivoluzione per la rosa del 20262027. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, rivoluzione in difesa: «”Sommer, Acerbi e Darmian tra i partenti sicuri”». Il piano”». Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club nerazzurro saluterà diversi elementi a fine ciclo o in scadenza di contratto per avviare un nuovo corso tecnico. Tra i nomi destinati a lasciare Milano con certezza figurano i veterani Yann Sommer, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian.🔗 Leggi su Internews24.com

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