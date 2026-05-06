Mercato della Terra e Festival dei Ragazzi biodiversità protagonista nel Canavese

Dal 9 al 12 maggio 2026, a San Giorgio Canavese si svolgeranno due eventi dedicati alla biodiversità. Il primo sarà il Mercato della Terra e della Biodiversità, mentre il secondo sarà il Festival della Biodiversità dei Ragazzi. Questi appuntamenti riuniscono aziende agricole, associazioni e scuole con l’obiettivo di promuovere la tutela delle specie e delle colture locali. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese e coinvolgerà diversi spazi pubblici.

TORINO (ITALPRESS) – Dal 9 al 12 maggio 2026, la biodiversità torna a essere la protagonista assoluta a San Giorgio Canavese, grazie a due appuntamenti: il Mercato della Terra e della Biodiversità e il Festival della Biodiversità dei Ragazzi. Il 9 e il 10 maggio oltre centro espositori fra Presidi Slow Food, Prodotti del Paniere della Provincia di Torino, Maestri del gusto ed eccellenze regionali e internazionali, torneranno fra le vie di San Giorgio Canavese per dare vita a un mercato a cielo aperto con i loro prodotti e le storie, le tradizioni e i saperi antichi che li accompagnano. Giunto alla X edizione, Il Mercato della Terra celebra sin dal titolo “Radicata 2026, Orco che zuppa”, il legame autentico con il territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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