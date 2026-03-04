Il mercatino dell' antiquariato in via Bergamo

Domenica 8 marzo, in via Bergamo, si terrà il mercatino di Borgo Bergamo, un evento dedicato agli amanti dell’artigianato e dell’antiquariato. L’appuntamento coinvolge numerosi espositori che presenteranno oggetti d’epoca e pezzi unici, attirando visitatori da tutta la zona. L’iniziativa si svolge nel cuore del quartiere, offrendo l’opportunità di scoprire e acquistare prodotti di pregio.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato. In via Bergamo, domenica 8 marzo, torna infatti il mercatino di Borgo Bergamo. Un'occasione imperdibile per chi vuole trovare "chicche" introvabili. Perdendosi in una delle vie più antiche di Monza dove il commercio e lo scambio erano vivi all'interno dei vecchi cortili già nel secolo scorso e magari gustandosi una piacevole pausa in uno dei tanti locali che si affacciano sulla strada. Si passeggia fra le bancarelle dalle 8 alle 18. Tra le decine di stand sarà possibile ammirare e scegliere mobili, dipinti, tappeti, le amatissime porcellane della nonna, eleganti gioielli, e ancora sculture, libri antichi, stampe d'epoca, fumetti molto altro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il mercatino dell'antiquariato in via Bergamo

