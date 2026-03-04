Il mercatino dell' antiquariato in via Bergamo

Domenica 8 marzo, in via Bergamo, si terrà il mercatino di Borgo Bergamo, un evento dedicato agli amanti dell’artigianato e dell’antiquariato. L’appuntamento coinvolge numerosi espositori che presenteranno oggetti d’epoca e pezzi unici, attirando visitatori da tutta la zona. L’iniziativa si svolge nel cuore del quartiere, offrendo l’opportunità di scoprire e acquistare prodotti di pregio.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato. In via Bergamo, domenica 8 marzo, torna infatti il mercatino di Borgo Bergamo. Un'occasione imperdibile per chi vuole trovare "chicche" introvabili. Perdendosi in una delle vie più antiche di Monza dove il commercio e lo scambio erano vivi all'interno dei vecchi cortili già nel secolo scorso e magari gustandosi una piacevole pausa in uno dei tanti locali che si affacciano sulla strada. Si passeggia fra le bancarelle dalle 8 alle 18. Tra le decine di stand sarà possibile ammirare e scegliere mobili, dipinti, tappeti, le amatissime porcellane della nonna, eleganti gioielli, e ancora sculture, libri antichi, stampe d'epoca, fumetti molto altro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Arriva il mercatino dell’antiquariato in viale BovioCattolica torna a proporre un viaggio nel fascino senza tempo di oggetti unici di arte, storia e stile.

Domenica 5 Ottobre 2025 Eventi Vivere Bergamo

Tutti gli aggiornamenti su Il mercatino dell'antiquariato in via....

Temi più discussi: A Monza torna il celebre mercatino dell'antiquariato; Mercatino dell’antiquariato - Promoart - eventi; Mercatino dell’antiquariato a Verdellino; Eventi di Sabato 28 Febbraio 2026 in Provincia di Bergamo.

Il mercatino dell'antiquariato in via BergamoConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il ... monzatoday.it

Mercatino dell'antiquariato e dell'oggettisticaIl Comune di Nembro invita la cittadinanza e i visitatori al «Mercatino dell'Antiquariato e dell'Oggettistica», un appuntamento fisso che anima il cuore del paese ogni primo sabato del mese. ecodibergamo.it

La Lazio prova la fuga, ma l'Atalanta reagisce sempre! La semifinale di andata di Coppa Italia termina 2-2: si deciderà tutto a Bergamo - facebook.com facebook

All to play for in Bergamo #LazioAtalanta #CoppaItaliaFrecciarossa #GoAtalantaGo x.com