Eccellenze dell’antiquariato nel cuore di Noale con 130 espositori

Domenica 8 marzo si svolge a Noale il mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese. L’evento si tiene nel centro storico e vede la partecipazione di circa 130 espositori. Si tratta di un appuntamento mensile che ogni seconda domenica del mese anima le vie della città con bancarelle di oggetti d’epoca e pezzi rari.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica 8 marzo torna nel cuore del centro storico di Noale l’appuntamento con MercatiNoale, il grande mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese che, con cadenza mensile, anima la città ogni seconda domenica del mese. Un evento che negli anni si è consolidato come punto di riferimento per collezionisti, appassionati e semplici curiosi. Saranno 130 i banchi presenti, con una proposta ampia e qualificata che spazia dall’antiquariato al vintage, dagli oggetti di piccolo antiquariato e OPI fino a pezzi unici e ricercati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La magia dell’antiquariato torna nel cuore di Mirano con centocinquanta espositoriTorna domenica 21 dicembre nel centro storico di Mirano il grande mercatino dell’antiquariato “Oggetti dei Nonni”, l’appuntamento mensile organizzato...

Tornano i mercatini di Noale con 150 espositori in centro storicoDomenica 8 febbraio torna MercatiNoale, il grande mercatino dell’antiquariato che ogni seconda domenica del mese anima il centro storico della città,...

Aggiornamenti e notizie su Eccellenze dell'antiquariato nel cuore....

Discussioni sull' argomento Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove a marzo; Sana di Bologna. Eccellenze Cna in vetrina; Tutti gli eventi, mercatini e sagre di Piacenza e provincia; Tutti gli eventi, sagre e mercatini ad Alessandria e provincia.

A Casa Veneto le eccellenze del Cadore con 'Terre dell'Occhiale'La Regione del Veneto si conferma protagonista nella promozione delle eccellenze territoriali sostenendo progetti capaci di unire cultura, industria e identità locale. In questo contesto si inserisce ... ansa.it

Cantine Astroni e i Campi Flegrei tra le eccellenze italiane dell'accoglienza del vino. - facebook.com facebook