Festival dell’Oriente a Como un viaggio tra culture e sapori dall’Asia | a Lariofiere a maggio

Il Festival dell’Oriente a Como si terrà a maggio presso Lariofiere, offrendo un’esperienza che trasporta i visitatori tra culture e sapori provenienti dall’Asia. All’interno dei padiglioni, luci soffuse, profumi intensi, suoni di tamburi e colori vivaci creano un’atmosfera coinvolgente. L’evento permette di immergersi in un ambiente che ripropone atmosfere asiatiche e mediorientali senza dover lasciare la provincia.

Quando entrerai ti sembrerà di essere altrove. Luci soffuse, profumi intensi, tamburi in sottofondo e colori che riempiono ogni spazio: basta varcare i padiglioni di Lariofiere per ritrovarsi in un viaggio tra Asia e Medio Oriente, senza uscire da Erba.Il Festival dell’Oriente arriva a Lariofiere.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Brescia festival: un viaggio tra culture, arti e sapori dell’Oriente dal 2026.Brescia si prepara ad accogliere il Festival dell’Oriente, un evento che dal 14 al 15 febbraio e dal 21 al 22 febbraio 2026 trasformerà il Brixia... Leggi anche: Il cibo come ponte tra culture, dall'Argentina alla Romagna: un viaggio tra gusto e tradizioni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Festival dell’Oriente a Como, un viaggio tra culture e sapori dall’Asia: a Lariofiere a maggio; Roma Incontra il Mondo alla Fiera di Roma | 24-25-26 aprile - 1-2-3 maggio 2026; Festival dell’Oriente a Roma: un coloratissimo giro del mondo sensoriale senza passaporto; Asian Festival - ChorusLife - eventi. Festival dell’Oriente a Roma dal 25 al 27 aprile: programma spettacoli, orari e costo del bigliettoIl Festival dell'Oriente è in programma dal 25 al 27 aprile 2025 alla Nuova Fiera di Roma in via Portuense 1645. Un weekend all'insegna dei colori, dei profumi, delle musiche e danze, per conoscere la ... fanpage.it Festival dell’Oriente a Roma: un coloratissimo giro del mondo sensoriale senza passaportoDalla Via della Seta alla Nuova Fiera di Roma: tra profumi di terre lontane, danze ipnotiche e un caleidoscopio di allegri colori, si ... msn.com Primi dei Primi, a Sansepolcro il festival dell'Italia della pasta #ANSA - facebook.com facebook Primi dei Primi, a Sansepolcro il festival dell'Italia della pasta #ANSA x.com