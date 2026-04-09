Cisint Lega | Una proposta di legge per regole chiare contro la radicalizzazione – Il video

Un video diffuso dall’agenzia Vista mostra un intervento di un rappresentante politico in cui si esprime una proposta di legge volta a stabilire regole più precise contro la radicalizzazione. Durante l’intervento, si afferma la volontà di vietare la poligamia e di chiudere le moschee che predicano l’odio nei confronti dell’Occidente. La dichiarazione è stata resa a Roma il 9 aprile 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 “Diciamo No alla Poligamia e alle moschee dove si predica l’odio verso l’Occidente. Per questo motivo presentiamo, in Italia e in Europa, una proposta di legge affinché anche le organizzazioni che non hanno voluto sottoscrivere l’intesa con lo Stato debbano rispettare la legge italiana.” Lo dichiara Anna Cisint eurodeputata della Lega a margine di una conferenza stampa a Montecitorio organizzata insieme alle colleghe della Lega Sardone e Ceccardi, e ai parlamentari Dreosto e Pizzimenti, assieme al direttore de Il Tempo Daniele Capezzone. In libreria e negli store digitali “La minaccia di Allah” l’ultimo libro di Anna Cisint. 🔗 Leggi su Open.online

Social vietati ai minori, Valditara: “E’ inevitabile”. La Lega deposita una proposta di legge“Nelle linee guida sull’educazione civica e nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito come obbligatoria l’educazione al rispetto, alle...

Cisint a Trieste: "Nella Lega molte anime e confronto, dobbiamo combattere sottomissione all'Islam" (VIDEO)Intervista all'europarlamentare, a margine dell'evento "Come l'Islam vuole conquistarci", che commenta il dibattito interno al suo partito con la...

Argomenti più discussi: LEGA * CAMERA: LEGA: GIOVEDÌ 9 LA MINACCIA DI ALLAH DI CISINT CON SARDONE E CECCARDI; Venezia, la Lega affigge manifesti contro la moschea. Ma il centrodestra è diviso.

Cisint (Lega): Una proposta di legge per regole chiare contro la radicalizzazioneDiciamo No alla Poligamia e alle moschee dove si predica l’odio verso l’Occidente. Per questo motivo presentiamo, in Italia e in Europa, una proposta di legge affinché anche le organizzazioni che non ... ilgiornale.it

La Lega FVG con Cisint presenta al parlamento proposte di legge su fondamentalismo religiosoUn registro dei ministri di culto, carcere per i radicalizzati e per chi incita all’odio nelle moschee, espulsioni più veloci e l’interdizione dai pubblici uffici per bloccare la nascita di partiti i ... triestecafe.it

Anna Cisint - facebook.com facebook

Alla Camera dei Deputati, oggi, la presentazione del libro dell’eurodeputato Anna Maria Cisint Un lavoro chiaro, diretto, che accende i riflettori su sicurezza, legalità e difesa dei nostri valori. Avanti senza paura. #lega #sicurezza x.com