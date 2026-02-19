Dipendenti Hoepli a rischio cassa integrazione i sindacati incontrano l'azienda | Siamo più preoccupati di prima

Tommaso Argentiero, segretario UilCom Lombardia, racconta a Fanpage.it come è andato l'incontro di ieri tra sindacati e Hoepli, dopo la notizia degli 89 lavoratori a rischio cassa integrazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Un dipendente di Hoepli a rischio cassa integrazione: “In libreria da 26 anni, è la mia vita, sono preoccupato”

Cosa sta succedendo alla Hoepli di Milano: la liquidazione e i suoi 90 dipendenti a rischio cassa integrazioneLa Hoepli di Milano rischia di chiudere definitivamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hoepli a rischio chiusura: storica casa editrice milanese verso la liquidazione; Hoepli a rischio chiusura: la storica casa editrice verso liquidazione; Crisi Hoepli: la prospettiva della liquidazione e 89 dipendenti a rischio cassa integrazione; Un dipendente di Hoepli a rischio cassa integrazione: In libreria da 26 anni, è la mia vita, sono preoccupato.

Un dipendente di Hoepli a rischio cassa integrazione: In libreria da 26 anni, è la mia vita, sono preoccupatoStefano F., libraio da oltre 25 in Hoepli e sindacalista Uil, ha raccontato a Fanpage.it come lui e i suoi colleghi stanno vivendo questo periodo di crisi dopo la notizia della cassa integrazione. fanpage.it

Cosa sta succedendo alla Hoepli di Milano: la liquidazione e i suoi 90 dipendenti a rischio cassa integrazioneGli 89 dipendenti della casa editrice Hoepli di Milano sono a rischio cassa integrazione. È di questi giorni infatti la notizia della profonda crisi – dovuta a tensioni tra i proprietari, secondo ... fanpage.it

La crisi della casa editrice #Hoepli, cassa integrazione per i dipendenti dell'editore nato 150 anni fa. Fondata a Milano nel 1870, Hoepli è stata pioniera nell’introdurre il genere del manuale in Italia, punto di riferimento nel panorama culturale x.com

#Hoepli è in liquidazione. Una casa editrice che ha fatto la storia della cultura milanese e dell'istruzione italiana e che sarà costretta a mandare in cassa integrazione 100 dipendenti. Per questo quando consigliamo o promuoviamo libri da leggere, anche i nos facebook