Solenne, la Sala di lettura della Biblioteca Braidense (su insigni scaffali anche una Sacra Bibbia dell’Ottocento) è stata aperta dall’ospitale direttore Angelo Crespi per accogliere ieri l’evento officiato per il popolarissimo foglietto capace della magia di far sognare (o addirittura vincere): " Memorie di carta ". Sisal celebra 80 anni di storia e della sua Schedina, alle origini del Totocalcio. Rimessi a nuovo, i primi sei numeri della testata Sport Italia, pubblicata nel 1946 a partire dal 5 maggio: "Fu vera gloria", sì, sentenziamo noi posteri. E a conferma del valore di questo settimanale - cioè "molto più di un giornale, in quanto strumento di aggregazione e di sogno", distribuito come organo ufficiale del primo concorso a pronostici sul calcio (S.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Memorie di carta“ in Braidense . Un foglietto, la magìa di far sognare. Ottant’anni di vita (e svariati riti)

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