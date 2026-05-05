Sisal ha portato a termine il restauro della rivista Sport Italia in occasione degli 80 anni della schedina. Nel numero speciale, viene ricordata una vecchia schedina con un premio di un milione di lire, distribuito tra 24 vincitori e 886 piazzati. La pubblicazione ripercorre la storia e i momenti salienti di questo gioco, offrendo ai lettori un tuffo nel passato attraverso immagini e dettagli dell'epoca.

“Un milione di lire diviso fra 24 vincitori e 886 piazzati” titolava il settimanale Sport Italia, organo ufficiale del concorso pronostici Sisal ed era il terzo numero della rivista che fece la sua comparsa in edicola a partire dal primo concorso e dalla prima Schedina che ha dato origine al Totocalcio il 5 maggio 1946 e Sisal ha celebrato 80 anni di storia e le origini del gioco con “Memorie di carta”, evento ospitato alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, in collaborazione con la Scuola di Restauro di Botticino – Valore Italia, dedicato alla riscoperta della storica testata sportiva che era l’organo ufficiale del concorso a pronostici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Memorie di carta", Sisal presenta il restauro di Sport Italia per gli 80 anni della schedina

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