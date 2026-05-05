Memorie di carta Sisal celebra 80 anni di storia e della sua Schedina

Sisal ha festeggiato gli 80 anni dalla nascita della sua Schedina, un simbolo storico nel mondo delle scommesse sportive. La commemorazione si è svolta a Roma e ha ricordato il primo concorso a pronostici sul calcio, avvenuto circa otto decenni fa. In questo periodo, l'azienda ha mantenuto la sua presenza nel settore, sviluppando vari metodi di gioco e aggiornando le sue offerte nel corso degli anni.

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Ottant'anni dopo il primo concorso a pronostici sul calcio, la famosa Schedina, Sisal celebra 80 anni di storia e le origini del Totocalcio con “Memorie di carta”, l'evento ospitato oggi alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, in collaborazione con la Scuola di Restauro di Botticino – Valore Italia, e dedicato alla riscoperta di Sport Italia, storica testata sportiva e organo ufficiale del concorso. L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e del restauro, per celebrare una storia che intreccia sport, partecipazione e trasformazione sociale del Paese. Dopo i saluti...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Memorie di carta, Sisal celebra 80 anni di storia e della sua Schedina Notizie correlate Totocalcio, Sisal celebra gli 80 anni della schedina(Adnkronos) – Domani, 5 maggio, Sisal celebra gli 80 anni della Schedina Sisal, conosciuta poi come Totocalcio, uno dei giochi che più hanno segnato... Sisal celebra gli 80 anni della “schedina” icona popolare dello sportIl 5 maggio Sisal celebra gli 80 anni della Schedina Sisal, conosciuta poi come Totocalcio, uno dei giochi che più hanno segnato la storia dello... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sisal celebra 80 anni riportando in vita Sport Italia; Sisal celebra gli 80 anni della Schedina, icona della storia dello sport italiano; Memorie di carta: alla Biblioteca Braidense gli 80 anni di Sisal e del Totocalcio. Memorie di carta, Sisal celebra 80 anni di storia e della sua SchedinaOttant’anni dopo il primo concorso a pronostici sul calcio, la famosa Schedina, Sisal celebra 80 anni di storia e le origini del Totocalcio con Memorie di carta, l’evento ospitato oggi alla Bibliote ... adnkronos.com Sisal e Totocalcio, 80 anni di storia: a Milano il convegno Memorie di Carta tra sport, cultura e restauroMIlanio – Milano apre oggi le porte a un viaggio unico tra storia, cultura e innovazione con il convegno Memorie di Carta – Sport Italia e gli 80 anni di ... pressgiochi.it Maggio dei Libri Biblioteca Comunale "Armando Lucifero" "Memorie di carta: le celebrazioni della Madonna di Capo Colonna da documenti di archivio" 11/17 maggio 2026 Biblioteca Comunale "Armando Lucifero" Corso V. Emanuele 12 - Crotone Orari: dal - facebook.com facebook L’antisemitismo che riaffiora sui muri della nostra città è qualcosa di grave e inaccettabile. Oggi ci siamo svegliati con scritte che incitano all’odio, alla violenza e alla morte, riportandoci alla memoria gli anni più bui della nostra storia. Parole che feriscono e ch x.com