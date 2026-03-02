Dino Zoff a Fiumicino per la festa del calcio giovanile | premiati club e dirigenti di lunga militanza

Presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino si è tenuta una cerimonia dedicata al calcio giovanile. Dino Zoff ha partecipato all’evento, consegnando premi ai club e ai dirigenti con molti anni di attività nel settore. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà sportive, che hanno ricevuto riconoscimenti per la loro impegno nel settore del calcio giovanile.

Fiumicino, 2 marzo 2026 – Presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino si è svolta la tradizionale cerimonia annuale delle Benemerenze del Settore Giovanile e Scolastico della Figc e della Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la quale sono stati consegnati i premi per club e dirigenti di lunga militanza del calcio di base. Ben 253 i riconoscimenti conferiti, di cui 51 sono stati riservati all'attività giovanile (4 per la carica di dirigente federale, 44 per i dirigenti di società, 2 i club celebrati per i 50 anni di attività, e una società, la Virtus Bolzano, che ha compiuto 75 anni). Oltre ai presidenti Gravina (Figc), Tisci (Sgs) e Abete (Lnd), ospite d'eccezione anche Dino Zoff: il campione del Mondo del 1982 ha accompagnato la società Mariano nella premiazione dei 100 di vita calcistica del club friulano.

Argomenti discussi: Benemerenze 2026, premiata l’attività giovanile e dilettantistica. Gravina: Siete l’anima del sistema.

