Memorandum Usa-Iran Trump | Gli iraniani finiranno per accettare Macron sente Peseshkian per la missione a Hormuz – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di Project Freedom, affermando che ci sono stati significativi progressi verso un accordo con l’Iran. Parallelamente, il presidente francese ha contattato un rappresentante iraniano per discutere di una possibile missione a Hormuz. Nelle ultime ore, le dichiarazioni di Trump hanno evidenziato una volontà di avvicinamento, mentre si attendono ulteriori sviluppi diplomatici.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom. E dice che sono stati compiuti «grandi progressi verso un accordo completo e definitivo» con l’Iran. La svolta arriva con un post su Truth in cui il tycoon spiega che il piano per liberare lo Stretto di Hormuz «sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato». L’annuncio ha fatto balzare i futures azionari alimentando le speranze su un accordo di pace a breve. Che consentirebbe la riapertura dello stretto in cui transita il 20% del greggio mondiale. Intanto una nave portacontainer francese, la San Antonio, è stata colpita mentre transitava nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Open.online

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