Memorandum Usa-Iran Trump è ottimista | Buoni colloqui nelle ultime ore Se accettano è finita – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha riferito di aver avuto colloqui positivi nelle ultime ore con l’Iran, aggiungendo che, se le parti accetteranno, la questione sarà risolta. Inaspettatamente, ha annunciato anche la sospensione di Project Freedom, senza specificare i motivi. Ha parlato di avanzamenti significativi verso un accordo completo e definitivo, senza fornire dettagli sulle modalità o sui tempi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom. E dice che sono stati compiuti «grandi progressi verso un accordo completo e definitivo» con l’Iran. La svolta arriva con un post su Truth in cui il tycoon spiega che il piano per liberare lo Stretto di Hormuz «sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato». L’annuncio ha fatto balzare i futures azionari alimentando le speranze su un accordo di pace a breve. Che consentirebbe la riapertura dello stretto in cui transita il 20% del greggio mondiale. Intanto una nave portacontainer francese, la San Antonio, è stata colpita mentre transitava nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Open.online

Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran

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