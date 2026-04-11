Guerra in Iran delegazioni di Washington e Teheran atterrate a Islamabad per i colloqui di pace Media del regime | Trattative da domani se Usa accettano nostre precondizioni

Le delegazioni di Washington e Teheran sono arrivate a Islamabad per avviare negoziati di pace sulla guerra in Iran. Secondo fonti ufficiali, le trattative potrebbero iniziare già domani, a condizione che gli Stati Uniti accettino le richieste avanzate dal regime. Le discussioni si svolgono in un contesto di tensioni e negoziati diplomatici tra le parti coinvolte.

La delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incontrerà oggi alle 13 ora locale (le 10 in Italia) il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif per discutere dei prossimi colloqui tra Iran e Stati Uniti volti a porre fine alla guerra. Secondo l’agenzia di stampa Tasnim, qualora le precondizioni poste dall’Iran venissero accettate dagli americani, i colloqui si terranno domenica pomeriggio presso l’hotel Serena di Islamabad. La delegazione ha incontrato ieri sera il comandante dello Stato Maggiore dell’Esercito pakistano, Asim Munir. Una fonte pakistana di alto livello ha elogiato il ruolo di J. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, delegazioni di Washington e Teheran atterrate a Islamabad per i colloqui di pace. Media del regime: “Trattative da domani se Usa accettano nostre precondizioni” Media Iran, se precondizioni Teheran accettate colloqui al via domenica- TEHERAN, 11 APR - La delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incontrerà oggi alle 13 ora... Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: “Via ora da Teheran”(Adnkronos) – Nel giorno dei colloqui con l'Iran in Oman, con gli Stati Uniti che al momento hanno scelto la via diplomatica per negoziare sul... Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente - La giornata del 9 aprile - LIVEBLOG; È il giorno dei negoziati tra Iran e Stati Uniti; Usa-Iran, colloqui in salita. Trump: Apriremo Stretto di Hormuz con o senza Teheran; Guerra Iran-Usa, oggi i colloqui a Islamabad: chi sarà al tavolo, le delegazioni. Media Iran, se precondizioni Teheran accettate colloqui al via domenicaLa delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incontrerà oggi alle 13 ora locale (le 10 in Italia) il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif per ... ansa.it Mediazione guerra Iran: martedì i colloqui a Islamabad. Le pressioni per includere la tregua per il LibanoPAKISTAN - Cresce l’attesa per Martedì 14 aprile, il giorno in cui le delegazioni di USA, Israele, Iran, Pakistan ed Egitto si incontreranno ad Islamabad per la mediazione che dovrebbe portare ad un c ... primapress.it Grave episodio oggi in una scuola media del comprensorio del Cuoio in provincia di Pisa dove una giovanissima avrebbe colpito una coetanea con delle forbici. È successo mentre era in corso la lezione di educazione fisica, in un bagno della scuola. Coinvolt - facebook.com facebook Corecom: a Siena seconda tappa del tour per ascoltare i media del territorio. Il Comitato regionale per le comunicazioni ha incontrato gli operatori dell’informazione delle province dell’area della Toscana sud-est: Siena, Arezzo e Grosseto x.com