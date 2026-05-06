Melloblocco | in archivio la prima giornata dell' edizione 2026

È terminata la prima giornata di Melloblocco, il noto raduno di bouldering organizzato da La Sportiva nella Val Masino. L’evento, che si svolge ogni anno in primavera, ha visto il coinvolgimento di numerosi appassionati che hanno affrontato le pareti di granito. Nonostante la pioggia e le condizioni meteorologiche variabili, i partecipanti hanno iniziato a sperimentare le prime prese e a testare le vie all’aperto.

Ha preso il via “Melloblocco”, raduno di bouldering by La Sportiva, appuntamento tradizione della primavera della Val Masino: il primo giorno ha sempre quel non so che di incerto, poi le prime mani toccano il granito e la pioggia è solo un elemento naturale, come la neve che ha spolverato le cime.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Melloblocco 2026: la Val Masino torna capitale mondiale del boulderingLa Val Masino si prepara ad accogliere migliaia di climber per il Melloblocco 2026, in programma da mercoledì 6 a sabato 9 maggio, con iscrizioni... Tutto pronto per Macfrut 2026, nella prima giornata i ministri dell’Agricoltura di Italia, Libano e SiriaTutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23.