Tutto pronto per Macfrut 2026 nella prima giornata i ministri dell’Agricoltura di Italia Libano e Siria

La fiera internazionale dell’ortofrutta si svolgerà dal 21 al 23 aprile, attirando espositori e visitatori da diversi paesi. Nella prima giornata sono intervenuti i ministri dell’Agricoltura di tre nazioni, tra cui l’Italia, il Libano e la Siria. L’evento si terrà in una sede dedicata alla promozione del settore ortofrutticolo, con numerose aziende che presenteranno le proprie novità e prodotti.

Tutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10.30 con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, i Padiglioni del Rimini Expo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Macfrut, la 26esima edizione la più internazionale: espositori da cinque continenti. Ministri anche da Libano e SiriaCrescita dei buyer in doppia cifra (+20%), espositori da cinque continenti, eventi esclusivi, ben cinque ministri di Agricoltura e Commercio in fiera... Sarà il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ad inaugurare Macfrut 2026: il programmaSarà il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43esima edizione di Macfrut, fiera... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tutto pronto per edizione Macfrut più internazionale di sempre; Macfrut 2026: una guida fra saloni, focus e info utili; Sarà il Ministro Francesco Lollobrigida a inaugurare Macfrut 2026; Macfrut 2026: ortofrutta italiana e export globale. Tutto pronto per Macfrut 2026: al via martedì 21 aprileIl taglio del nastro è previsto alle ore 10.30 con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida ... altarimini.it L'ortofrutta in fiera con Macfrut: inaugurazione col ministro LollobrigidaTutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10.30 con il Ministro dell'Agricoltur ... msn.com La tradizione è un’innovazione che ce l’ha fatta. Noi sosteniamo la ricerca in agricoltura, con i droni per irrigare ad esempio. L’agricoltura non sono i monti che sorridono e caprette che fanno ciao di Heidi. L’Italia ha record europeo di DOP e di IGP, puntiamo s - facebook.com facebook