A Milano, la Cineteca organizza una rassegna cinematografica e una mostra intitolata “Oltre il confine - Cinema Saving People 2”, dedicata ai minori stranieri. L’evento si concentra sui temi della migrazione, della solidarietà e della dignità delle persone costrette a lasciare il proprio paese. La rassegna prevede proiezioni di film e l’esposizione di fotografie e materiali che affrontano queste tematiche.

“Oltre il confine - Cinema Saving People 2“: con una rassegna cinematografica e una mostra Cineteca Milano torna a mettere sotto la lente il tema della migrazione, della solidarietà e della dignità delle persone costrette a lasciare la propria terra. Lo fa al Metropolis di Paderno Dugnano insieme al Comune e alla Onlus ResQ – People Saving People, che nasce per salvaguardare la vita e i diritti di chi si trova in pericolo nel Mediterraneo, attraverso missioni di ricerca e soccorso in mare e attività di sensibilizzazione a terra. Anche con lo sguardo illuminante del cinema. Si comincia questa sera e fino al 29 aprile si approfondirà l’argomento con documentari e lungometraggi di finzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre il confine, cinema e mostra. Con gli occhi dei minori stranieri

Deportazioni, la mostra. E gli occhi dei ragazziNel grande libro della storia cittadina, il 7 marzo 1944 racconta il dolore di 152 uomini deportati nei campi di concentramento ad Ebensee e...

Siglato il protocollo d'intesa tra Sviluppo Lavoro Italia e UNICEF per l'inclusione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani migrantiPromuovere l'integrazione sociale e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani migranti, attraverso percorsi che mirano a...

Temi più discussi: Oltre il confine, cinema e mostra. Con gli occhi dei minori stranieri; OLTRE CONFINE - CINEMA SAVING PEOPLE 2 - Dal 7 al 21 aprile alla Cineteca Milano Metropolis; Super Mario Galaxy il film: dal 1° aprile con Santamaria al doppiaggio; Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra.

Extraterritorial - Oltre il confineExtraterritorial Oltre il confine, scheda del film di Christian Zübert, con Jeanne Goursaud, Dougray Scott e Lera Abova, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove ved ... comingsoon.it

Oltre il Confine: Le Immagini di Mimmo e Francesco Jodice a GenovaSerie TV imperdibili 2026 Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV ... mymovies.it

Le limitazioni in altri tre aeroporti oltre a quelli di Linate, Venezia, Treviso e Bologna già segnalati nei giorni scorsi - facebook.com facebook

VAI FLAVIOOOOO Dopo oltre 2 ore e 30 di match Cobolli batte Comesana e parte con il piede giusto a Montecarlo. Niente da fare invece per Arnaldi, sconfitto in due set da Garin @BMWItalia x.com