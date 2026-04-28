Comicon 2026 la conferenza stampa al Museo Madre | Un' edizione che guarda oltre ogni confine

Questa mattina, al Museo Madre, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Comicon 2026, l'evento che si svolgerà tra alcuni mesi. Durante l'incontro sono stati annunciati i dettagli principali e le novità previste per questa edizione, che si preannuncia ricca di appuntamenti e ospiti. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà numerosi espositori, artisti e professionisti del settore.

Manca sempre meno all'inizio del Comicon 2026. Nella cornice del Museo Madre, questa mattina, si svolge la conferenza stampa di lancio della nuova edizione della kermesse che, ogni anno, popola la Mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. A presentare ufficialmente l'evento sono Rosanna Romano, direttore generale delle politiche culturali e turismo della Regione Campania, Claudio Curcio, presidente di Comicon, Matteo Stefanelli, direttore artistico dell'iniziativa, Francesco Izzo, professore ordinario della Federico II di Napoli e l'assessore Angelo Cutaia, referente per cultura, eventi e personale della Regione Campania.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Comicon 2026, la conferenza stampa al Museo Madre: «Un'edizione che guarda oltre ogni confine» Notizie correlate Leggi anche: Comicon 2026, al via la conferenza stampa al Museo Madre: «Un'edizione che guarda anche allo spazio» Comunicato Stampa: Giorno del Ricordo 2026. Conferenza istituzionale ‘Il confine orientale, le Olimpiadi e lo sport'Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, nell'ambito delle celebrazioni del Giorno del Ricordo 2026, si è tenuta la conferenza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Comicon 2026, martedì 28 aprile la conferenza stampa di presentazione al Museo Madre; COMICON 2026 Press Conference Unveiled at Museo Madre; Cultura pop e fumetto protagonisti a Napoli: si apre il sipario su Comicon 2026. Comicon 2026, la conferenza stampa al Museo Madre: «Un'edizione che guarda oltre ogni confine»Manca sempre meno all'inizio del Comicon 2026. Nella cornice del Museo Madre, questa mattina, si svolge la conferenza stampa di lancio della ... msn.com Comicon 2026, martedì 28 aprile la conferenza stampa di presentazione al Museo MadreSi terrà domani martedì 28 aprile alle ore 10.30, negli spazi del Museo Madre, la conferenza stampa di presentazione di COMICON Napoli 2026. Ad aprire l'incontro ... ilmattino.it Manca sempre meno all'inizio del Comicon 2026. Nella cornice del Museo Madre, questa mattina, si svolge la conferenza stampa di lancio della nuova edizione della kermesse che, ogni anno, popola la Mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. facebook