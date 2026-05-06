In Italia si registrano circa 13.000 nuove diagnosi di melanoma ogni anno, con un impatto che coinvolge anche persone sotto i 50 anni. La diagnosi precoce rappresenta un elemento chiave, poiché permette di migliorare significativamente le possibilità di cura. Le iniziative per rafforzare la prevenzione si moltiplicano, puntando a intercettare il melanoma nelle fasi iniziali e ridurre la mortalità legata a questa forma di tumore.

Quasi 13mila nuove diagnosi l ’ anno in Italia, un impatto rilevante anche sotto i 50 anni e una certezza clinica: quando il melanoma viene intercettato precocemente, le possibilità di cura cambiano radicalmente. Il Melanoma Day . L’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, ha ospitato l’ottava edizione del Melanoma Day, l’appuntamento nazionale dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura del melanoma con il patrocinio di Aiom, Sidemast, Adoi e Imi. Una giornata che precede di pochi giorni il voto definitivo della Camera dei Deputati sulla proposta di legge per istituire la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, già approvata dal Senato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melanoma, i numeri e le proposte per rafforzare la prevenzione

Notizie correlate

Visite gratuite per la prevenzione di melanoma e tumori al senoFornacette (Pisa), 5 maggio 2026 – Grazie al prezioso impegno dei volontari del Charity Shop ANT di Via Rossini 69 a Pontedera e al contributo di...

Leggi anche: Melanoma, come scegliere l’outfit per la prevenzione: i consigli per i giusti vestiti e accessori

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tatuaggi e melanoma: cosa cambia con il nuovo Ddl sul melanoma - Istituto Clinico San Rocco; Melanoma, perché la protezione solare deve diventare un gesto quotidiano; Melanoma, terzo tumore più diffuso negli under 50: la regola salva-vita e il paradosso della crema solare; Melanoma, tre le mosse per prevenirlo. L'esperto: La crema solare non basta.

Melanoma cutaneo: rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cureIl melanoma è uno dei tumori più diffusi, nel 2022 le nuove diagnosi sono state 13mila e 2.500 i decessi. Dall'VIII edizione del MelanomaDay l'invito a investire sulla prevenzione ... interris.it

Melanoma, terzo tumore più diffuso negli under 50: la regola salva-vita e il paradosso della crema solareIl 90% dei casi è dovuto a un eccesso di raggi ultravioletti. Caldo torrido in estate, temperature elevate già a inizio primavera fanno aumentare il pericolo di ustioni ... corriere.it

IMI - Intergruppo Melanoma Italiano | Genova - facebook.com facebook