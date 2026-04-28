Melanoma come scegliere l’outfit per la prevenzione | i consigli per i giusti vestiti e accessori

Il melanoma rappresenta una delle forme più aggressive di tumore della pelle e la prevenzione passa anche attraverso l’abbigliamento. Oltre all’uso di creme solari e ai controlli periodici dei nei, la scelta dei vestiti e degli accessori gioca un ruolo importante nel ridurre l’esposizione ai raggi ultravioletti. Vestiti con tessuti adeguati e accessori come cappelli e occhiali da sole sono spesso consigliati per proteggere efficacemente la pelle durante le ore di maggiore intensità solare.

Oltre la crema solare. Oltre il regolare controllo dei nei. Se è vero che occorre sempre preservare la pelle dagli insulti dei raggi del sole con filtri ad alto indice di difesa, non bisogna dimenticare quanto e come l’abbigliamento sia importante. Ad indicarlo è la campagna “Vestiti di Prevenzione”, che prende il via proprio nei giorni che precedono la Giornata nazionale dedicata alla patologia. A lanciare l’iniziativa è la Fondazione Melanoma, che punta l’indice sugli indumenti e gli accessori partendo dagli esiti di tre studi internazionali pubblicati uno da Cancer Research, il secondo e il terzo sulle Cancer e Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Melanoma, come scegliere l’outfit per la prevenzione: i consigli per i giusti vestiti e accessori Notizie correlate Leggi anche: Dagli accessori giusti ai colori più adatti Leggi anche: Da seguire anche subito. I must-have, gli outfit e gli accessori più belli per la stagione fredda 2026/2027 Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Melanoma, in Italia possono essere ereditari 2600 casi l’anno; Come la Tecnologia Sta Salvando Vite dal Melanoma. Vestiti di Prevenzione, l’abbigliamento come primo strumento di protezione dai raggi UV: i consigliIn vista di maggio, il mese della prevenzione del melanoma, e della giornata nazionale a essa dedicata il prossimo 2 maggio, la Fondazione Melanoma lancia la nuova campagna di ... ilmattino.it Melanoma, la prevenzione passa anche dagli abiti: fanno da scudoI filtri solari non bastano. La prima linea di difesa contro il melanoma è l'abbigliamento, non solo la crema protettiva. In vista di maggio, il mese della prevenzione del melanoma, e della Giornata n ... rainews.it Conferenza sul melanoma in aula Magna. Triennio b , Ippocrate facebook