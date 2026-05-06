Bentornata Megan Gale | l’ex volto Omnitel torna in una nuova pubblicità

Megan Gale, nota per essere stata il volto di Omnitel, è apparsa di nuovo in una pubblicità. Questa volta, è protagonista di uno spot pubblicitario realizzato da Iliad. La sua presenza nel nuovo annuncio segna un ritorno nel settore pubblicitario dopo aver lavorato in passato con altri brand. La pubblicità è stata pubblicata di recente e ha attirato l'attenzione di diverse fonti di informazione.

Megan Gale è tornata. L’ex volto Omnitel è protagonista della nuova pubblicità di Iliad. Alla fine degli anni ’90 aveva conquistato tutti con la pubblicità di Omnitel. Ora Megan Gale torna per il nuovo spot di Iliad. Un ritorno particolarmente apprezzato dai nostalgici. Megan Gale, nel 1999, aveva conquistato tutti con la sua straordinaria bellezza e la sua simpatia. La modella australiana era la protagonista di uno spot Omnitel, ora Vodafone, ed era diventata il simbolo di una generazione che stava per accogliere il nuovo millennio. Una campagna che ottenne un successo così grande che il contratto le fu rinnovato fino al 2006. A distanza di...🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Bentornata Megan Gale: l’ex volto Omnitel torna in una nuova pubblicità Notizie correlate Megan Gale torna in tv dopo 20 anni: “Poche cose sono per sempre”Megan Gale torna in tv dopo 20 anni dagli spot che l’hanno resa una icona di bellezza e del piccolo schermo. Da Eva Herzigova a Megan Gale, fino a Bianca Balti, che torna al Festival venerdì 27 febbraio per la serata cover.Durante la terza serata del Festival di Sanremo, la top model Irina Shayk ha affiancato Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston.