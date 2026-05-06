Mediterraneo di Grano Awards a Marina di Stabia tra cultura gusto e impegno civile

A Marina di Stabia si è svolta la cerimonia di premiazione dei Mediterraneo di Grano Awards, evento che si è tenuto tra le luci del porto turistico di Castellammare e l’ambiente dello Yacht Club. La serata ha visto coinvolti aspetti culturali, imprenditoriali, artistici e gastronomici, creando un momento di incontro tra diverse espressioni legate al territorio. La manifestazione ha ricordato l’importanza di valorizzare tradizioni e iniziative civili nella zona.

Tra le luci del porto turistico di Castellammare e l’eleganza dello Yacht Club Marina di Stabia, è andata in scena una serata capace di intrecciare cultura, impresa, spettacolo e tradizione gastronomica in un unico grande racconto identitario. La prima edizione del “Mediterraneo di Grano Awards”.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Con il cinema e il popolo cubano: a Roma un’iniziativa di solidarietà tra cultura, informazione e impegno civileMercoledì 25 marzo 2026 alle ore 18:00, presso la Sala Zavattini della Fondazione AAMOD in via Ostiense 106 a Roma, si terrà “Con il cinema e il... Roma celebra il Premio Caravella Tricolore: 44 eccellenze premiate tra cultura e impegno civileRoma celebra il “Premio Caravella Tricolore” con una serata di riconoscimenti e messaggi politici in occasione del Natale della Capitale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mediterraneo di grano: a Castellammare la serata dedicata alla Pasta di Gragnano IGP; Castellammare - Straordinario successo per la prima edizione del Mediterraneo di Grano Awards; Grande successo per il Mediterraneo di Grano Awards: Trionfo di eccellenze allo Yacht Club Marina di Stabia; Castellammare - La Capitaneria di porto incontra gli studenti, educazione al mare e alla legalità. Castellammare - Straordinario successo per la prima edizione del Mediterraneo di Grano AwardsLa serata si è conclusa celebrando le eccellenze della cultura, dello spettacolo e dell’impegno sociale, valorizzando il Mediterraneo come culla di tradizioni e innovazione.



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