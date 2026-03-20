Con il cinema e il popolo cubano | a Roma un’iniziativa di solidarietà tra cultura informazione e impegno civile

Mercoledì 25 marzo 2026 alle 18:00 si terrà a Roma, presso la Sala Zavattini della Fondazione AAMOD in via..., un evento dedicato al cinema e al popolo cubano. L’iniziativa coinvolge proiezioni, incontri e momenti di discussione focalizzati sulla relazione tra cultura cinematografica e impegno civile in Cuba. L’appuntamento vede la partecipazione di rappresentanti e appassionati interessati a approfondire il legame tra queste tematiche.

Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 18:00, presso la Sala Zavattini della Fondazione AAMOD in via Ostiense 106 a Roma, si terrà “Con il cinema e il popolo cubano”, un’iniziativa di solidarietà che mette insieme cultura, partecipazione e sostegno concreto a Cuba in un momento particolarmente delicato per l’isola. L’appuntamento si propone come un’occasione di confronto e sensibilizzazione, capace di unire il linguaggio del cinema alla riflessione politica e sociale, dando spazio a voci istituzionali, testimonianze dirette e campagne internazionali di sostegno. L’evento rientra nel ciclo di incontri InSalaZa, promosso in collaborazione con la... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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