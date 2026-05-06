Le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran nel Medio Oriente sembrano aver raggiunto uno stadio avanzato, con una risposta da parte di Teheran prevista entro 48 ore. Secondo fonti di Axios, la Casa Bianca ritiene di essere molto vicina a un accordo, che si basa su un memorandum d’intesa composto da 14 punti. I negoziati continuano a progredire, ma alcuni aspetti restano ancora da definire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Negoziati in fase avanzata, attesa la risposta di Teheran. Secondo quanto riportato da Axios, la Casa Bianca ritiene di essere molto vicina a un accordo con l’Iran, basato su un memorandum d’intesa articolato in 14 punti. Washington sarebbe ora in attesa di una risposta ufficiale da parte di Teheran entro le prossime 48 ore. L’intesa in discussione includerebbe elementi chiave come: Moratoria iraniana sull’arricchimento nucleare. Revoca delle sanzioni statunitensi. Sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Eliminazione reciproca delle restrizioni nello Stretto di Hormuz. Parallelamente, fonti pachistane citate da Reuters parlano di progressi significativi, affermando che “la questione potrebbe chiudersi molto presto”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medio Oriente, verso un’intesa USA-Iran, ma restano nodi critici. Risposta entro 48 ore

Medio Oriente, rinforzi Usa e tensione con l'Iran - 1mattina News 30/03/2026

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