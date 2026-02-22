Iran ultimatum Usa | nuovi colloqui a patto di ricevere proposta iraniana entro 48 ore

Gli Stati Uniti hanno lanciato un ultimatum all’Iran, chiedendo una proposta concreta entro 48 ore per avviare nuovi colloqui. La richiesta deriva dal desiderio di trovare una soluzione diplomatica e di evitare una crisi più grave. Teheran deve presentare le sue proposte per poter proseguire il dialogo. La situazione rimane tesa, e le prossime ore saranno decisive per definire il futuro delle trattative.

I negoziatori statunitensi sono disposti a partecipare a un nuovo round di colloqui con l'Iran venerdì a Ginevra, a condizione che Teheran presenti entro 48 ore una proposta dettagliata per un accordo sul nucleare. Questo è quanto dichiarato da un alto funzionario americano in un'intervista al giornalista di Axios, Barak Ravid. Secondo la testata, citando fonti ufficiali degli Stati Uniti, questa iniziativa diplomatica rappresenta probabilmente l'ultimo tentativo concesso dal presidente Trump all'Iran per evitare un'operazione militare su larga scala da parte degli Stati Uniti e Israele, operazione che potrebbe prendere di mira direttamente la Guida Suprema Ali Khamenei.