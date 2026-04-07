Confartigianato L’Aquila ha annunciato la creazione di una nuova Categoria Edilizia, con Diego Alessandri come presidente. La misura mira a rafforzare il sostegno alle imprese di costruzioni presenti nel territorio, favorendo processi di innovazione e sviluppo nel settore edile locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane, con l’obiettivo di offrire assistenza più mirata alle aziende operanti nel comparto.

Confartigianato L’Aquila ha formalizzato la creazione della Categoria Edilizia, affidando la presidenza a Diego Alessandri per potenziare il supporto alle imprese delle costruzioni nel territorio aquilano. L’iniziativa nasce dalla necessità di offrire una tutela più incisiva e una rappresentanza qualificata agli operatori del settore. Il progetto mira a valorizzare le aziende locali, trasformando l’aggregazione in uno strumento operativo per affrontare le complessità del mercato attuale. Il Presidente Angelo Taffo ha descritto questo passaggio come un momento storico per l’associazione e per l’intero comparto edile locale. Molti costruttori hanno già scelto di aderire alla nuova struttura, mentre altri stanno completando l’iter per entrare a far parte di questa rete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Edilizia L’Aquila: nuova guida per spingere imprese e innovazione

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