Il Grande Fratello tornerà in onda anche nella prossima stagione, nonostante gli ascolti non siano aumentati come previsto. Endemol e Mediaset hanno deciso di confermare il programma e di apportare alcune novità per la stagione 2027. La conferma è arrivata nel corso di un comunicato ufficiale, in cui si annunciano modifiche e nuove strategie per mantenere il format in programmazione.

Roma, 6 maggio 2026 – Gli ascolti non decollano ma Endemol e Mediaset non hanno alcuna intenzione di rinunciare al Grande Fratello che tornerà in onda anche nella prossima stagione televisiva. Nel 2027, il bunker più famoso d’Italia riaprirà le porte per accogliere nuovi concorrenti, ma anche per dare vita a spin-off e nuove strategie. Le voci di una cancellazione del reality da parte di Mediaset non trovano traccia nelle parole di Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol che ha confermato la realizzazione di un’edizione 2027 nell’intervista rilasciata a Fanpage. Sin dalla prima edizione, vinta da Cristina Plevani e che viene ricordata anche per la partecipazione del compianto Pietro Taricone, il Grande Fratello è sempre stato trasmesso da canale 5.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mediaset e Endemol blindano il Grande Fratello: tutte le novità del 2027

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