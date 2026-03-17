Morta Annalisa Petrini storica redattrice del Grande Fratello | il ricordo di Endemol e Mediaset e degli ex concorrenti

Poche ore prima dell'inizio del nuovo ciclo del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, è stata annunciata la scomparsa di Annalisa Petrini, che aveva lavorato come redattrice del reality show di Canale 5. La notizia è stata diffusa da Endemol e Mediaset, mentre molti ex concorrenti hanno espresso il loro cordoglio. Annalisa Petrini aveva avuto un ruolo di rilievo nel programma.

A poche ore dall'inizio del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, è morta Annalisa Petrini, storica redattrice del reality show di Canale 5. Endemol e Mediaset le rendono omaggio sui social e pare che lo faranno anche in apertura di programma stasera. Immediato il cordoglio di molti ex concorrenti del GF, da Cristina Plevani a Salvo Veneziano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Grande Fratello, è morta Annalisa Petrini: la triste notizia da MediasetUn colpo al cuore per il mondo del Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini, storica capo redattrice del reality.

Morta Annalisa Petrini, l’anima del Grande Fratello dietro le quinte: il dolore di Cristina Plevani e dei gieffiniLutto al Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini Un silenzio carico di emozione ha attraversato i corridoi di Cinecittà e le redazioni televisive...

Tutto quello che riguarda Morta Annalisa Petrini

Temi più discussi: Grande Fratello Vip inizia in lutto, è morta Annalisa Petrini: chi era la colonna (nascosta) del reality; Morta Annalisa Petrini, lutto al Grande Fratello: l’addio di Cristina Plevani e Salvo Veneziano; Annalisa Petrini: lutto nel mondo della televisione, addio alla storica caporedattrice del Grande Fratello; Lutto al Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini, colonna del reality show.

Grande Fratello Vip inizia in lutto, è morta Annalisa Petrini: chi era la colonna (nascosta) del realityCapo redattore del GF Vip da più di 10 anni, Annalisa è stata salutata e ricordata da tantissimi ex ‘vipponi’ e non solo, da Pamela Petrarolo a Matteo Diamante ... libero.it

Lutto al Grande Fratello Vip, morta Annalisa Petrini: chi era l'anima del realityLa notizia della morte della storica redattrice arriva a poche ore dall'inizio della nuova edizione del reality ... msn.com

Gravissimo lutto al Grande Fratello VIP, a meno di 24 ore da debutto dell'ottava edizione: è morta Annalisa Petrini e ora... Scopri la news dettagliata al link nei commenti - facebook.com facebook