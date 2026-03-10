Il Grande Fratello 2026 torna su Canale 5 con Ilary Blasi come conduttrice al posto di Alfonso Signorini. L’edizione sarà più breve rispetto al passato e si concentrerà meno sulle love story. Tra i possibili concorrenti ci sono Adriana Volpe, Antonella Elia, Marco Berry e Francesca Manzini. La trasmissione riprenderà con queste novità e senza dettagli su date o format specifici.

Il Grande Fratello 2026 torna su Canale 5 con Ilary Blasi al posto di Alfonso Signorini: edizione più breve, meno love story e possibili concorrenti come Adriana Volpe, Antonella Elia, Marco Berry e Francesca Manzini. Tutte le novità. Il conto alla rovescia è già partito. Nel 2026 il Grande Fratello riaccende le luci su Canale 5 e lo fa con un cambio di rotta che promette di sparigliare le carte. Al timone ci sarà Ilary Blasi, scelta definitiva di Mediaset dopo l’addio di Alfonso Signorini. Una mossa che segna l’inizio di una nuova fase, più rapida, più tagliente, più spettacolare. Un Grande Fratello più breve e più esplosivo. La Casa dovrebbe riaprire le sue porte a metà marzo, ma questa volta la permanenza sarà lampo: circa sei settimane di programmazione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Grande Fratello 2026, Ilary Blasi di nuovo conduttrice: ecco tutte le novità(Adnkronos) – Intorno alla metà di marzo torna 'Grande Fratello' in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip Ufficiale: Ecco Il Cast Completo E Le Novità!Scopri tutte le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 2026: da Ilary Blasi ad Adriana Volpe, da Antonella Elia a Marco Berry, fino al rifiuto di...

Grande Fratello 2026: Ecco Tutte Le Novità!

Grande Fratello VIP edizione 2026: tutti i concorrenti, ecco chi sonoAccanto ai nomi più celebri, il cast del reality include anche diversi personaggi che arrivano dal mondo dei reality e dei social. Tra questi troviamo Blu Barbara Prezia, ex concorrente di Pechino ...

Grande Fratello Vip 2026 : da Alessandra Mussolini alle veterane Antonella Elia e Adriana Volpe, ecco il castAl via il 17 marzo una nuova edizione Vip del reality che, nonostante il fresco scandalo sollevato da Fabrizio Corona e i magri risultati dell'edizione nip condotta da Simona Ventura, sceglie comunque ...

«La battuta pronta proprio non le manca. » Sembra che questa nuova stagione del Grande Fratello Vip sia stata pensata soprattutto per dare spazio alle donne. Martedì 17 marzo la famosa porta rossa tornerà ad aprirsi su Canale 5 e il cast appena svelato pu

La giornalista/influencer debutta come opinionista al Grande Fratello Vip: «Ricompensa per lo scontro con Fabrizio Corona Macché»