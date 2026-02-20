L’annuncio dell’Iran | Bozza di accordo per gli Usa entro 2-3 giorni
L’Iran annuncia di aver preparato una bozza di accordo con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di evitare un possibile attacco militare. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che entro due o tre giorni presenterà la proposta alle controparti americane, dopo aver ottenuto il via libera dai vertici di Teheran. La consegna avverrà a Steve Witkoff, rappresentante statunitense. La tensione tra i due Paesi resta elevata in vista di questa possibile intesa.
L’ Iran prova a sventare la minaccia di un massiccio attacco degli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, in un’intervista al programma Morning Joe dell’emittente americana Msnbc, ha infatti annunciato che « entro due o tre giorni » sottoporrà alle sue controparti statunitense la proposta di Teheran per un accordo sul nucleare: «Dopo il via libera finale dei miei superiori, la bozza sarà consegnata a Steve Witkoff ». Gli Stati Uniti non avrebbero chiesto l’arricchimento zero dell’uranio. Araghchi ha poi spiegato che Witkoff e l’altro negoziatore Usa, Jared Kushner, nel corso dell’ultimo round di colloqui che si è tenuto a Ginevra non hanno chiesto all’Iran lo stop completo all’arricchimento dell’uranio.🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Trump avverte l’Iran: “Sto valutando un attacco limitato”. Teheran: “Bozza di accordo pronta entro 2 o 3 giorni”
Leggi anche: Board of Peace, Tajani: «Non siamo qui per scodinzolare agli Usa». L’ultimatum di Trump all’Iran: «Accordo entro 10 giorni o attacchiamo» – I video
Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste
Argomenti discussi: Iran, secondo Axios i colloqui con gli Usa sono 'in bilico'; Stallo nel dialogo con l'Iran. 'Trump valuta attacchi nel weekend, ma non ha deciso'. Forze Usa in posizione; ?Iran, Trump pronto alla guerra. Nyt: Esercito in posizione per attaccare. E Teheran punta alla difesa a mosaico?; Board of Peace al via, Trump: Pace facile da dire ma difficile da fare. E avverte l'Iran: Accordo o cose brutte.
L'Iran annuncia, entro 2-3 giorni la bozza dell'accordo con gli USA. Trump valuta un attaAGI - La bozza dell'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti sul nucleare di Teheran sarà pronta entro 2-3 giorni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Non esiste una sol ... msn.com
Iran, Teheran: Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleareL'Iran è pronto a discutere di compromessi per arrivare a un accordo sul suo programma nucleare con gli Stati Uniti, se Washington sarà disposta a parlare della revoca delle sanzioni. Lo ha dichiarato ... tg24.sky.it
Media, intesa tra Iran ed Egitto per ripristinare relazioni diplomatiche. Wana, 'si attende solo l'annuncio ufficiale della riapertura delle rispettive ambasciate' ow.ly/WwHx106uPAX | #ANSAmed #ANSA x.com
Piazzetta Cuccia sotto la lente dopo l'annuncio della fusione nell'istituto senese e il conseguente delisting da Piazza Affari. Recuperano i metalli preziosi, l'oro torna a 5mila dollari. Riprende a salire il petrolio con le tensioni Usa-Iran. #Finanza #Borse - facebook.com facebook