L’annuncio dell’Iran | Bozza di accordo per gli Usa entro 2-3 giorni

L’Iran annuncia di aver preparato una bozza di accordo con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di evitare un possibile attacco militare. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che entro due o tre giorni presenterà la proposta alle controparti americane, dopo aver ottenuto il via libera dai vertici di Teheran. La consegna avverrà a Steve Witkoff, rappresentante statunitense. La tensione tra i due Paesi resta elevata in vista di questa possibile intesa.

L’ Iran prova a sventare la minaccia di un massiccio attacco degli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, in un’intervista al programma Morning Joe dell’emittente americana Msnbc, ha infatti annunciato che « entro due o tre giorni » sottoporrà alle sue controparti statunitense la proposta di Teheran per un accordo sul nucleare: «Dopo il via libera finale dei miei superiori, la bozza sarà consegnata a Steve Witkoff ». Gli Stati Uniti non avrebbero chiesto l’arricchimento zero dell’uranio. Araghchi ha poi spiegato che Witkoff e l’altro negoziatore Usa, Jared Kushner, nel corso dell’ultimo round di colloqui che si è tenuto a Ginevra non hanno chiesto all’Iran lo stop completo all’arricchimento dell’uranio.🔗 Leggi su Lettera43.it

