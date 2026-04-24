Rimini il sacrificio degli sminatori | il tributo ai caduti del 1945

A Rimini, si è tenuta una cerimonia al Parco Briolini per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Durante l’evento, sono stati ricordati i caduti del 1945 e il sacrificio degli sminatori che hanno lavorato per bonificare le zone minate durante quel periodo. La commemorazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno reso omaggio alle persone coinvolte in quegli eventi.

? Cosa sapere Rimini, commemorazione presso il Parco Briolini per l'81esimo anniversario della Liberazione d'Italia.. La bonifica post-bellica nel 1945 causò 663 decessi tra gli operatori sul territorio.. Ieri, presso il Parco Briolini di via Sforza a Rimini, la comunità si è riunita davanti al monumento dedicato agli Sminatori B.C.M. per avviare le celebrazioni legate all’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Il luogo dell’incontro, situato proprio accanto al Centro Sociale ‘La Casa Colonica’, ha ospitato una cerimonia carica di memoria collettiva. Tra i presenti, l’assessore Francesca Mattei e la viceprefetto Patrizia De Angelis...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, il sacrificio degli sminatori: il tributo ai caduti del 1945 Notizie correlate Ventimiglia: sorge il monumento ai 3 marinai caduti nel 1945Questa mattina, sabato 18 aprile 2026, i giardini pubblici Monsignor Tommaso Reggio di Ventimiglia hanno ospitato la cerimonia per l'inaugurazione di... Leggi anche: Parigi-Mosca, prove di dialogo. Ai Giochi vietato il casco speciale. "Memoriale degli atleti caduti" Approfondimenti e contenuti Si parla di: Festa della Liberazione: il calendario degli eventi a Rimini e in tutta la provincia. Rimini e il pericolo dopo la guerra. Il ricordo degli sminatori mortiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Il ricordo degli Sminatori apre le celebrazioni per la Liberazione a RiminiAl Parco Briolini di via Sforza, davanti al Centro Sociale La Casa Colonica, si è tenuta la cerimonia inaugurale degli eventi previsti a Rimini per l'81° anniversario della Liberazione d'Italia. Un ... newsrimini.it