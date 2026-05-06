Un addetto agli arbitri del Milan ha commentato il proprio tifo per la squadra fin dall'infanzia, parlando anche del caso Rocchi e di alcune situazioni legate alla gestione degli arbitri. Ha spiegato che, a suo avviso, le controversie attuali sono meno gravi rispetto a quanto avvenuto durante Calciopoli. Inoltre, ha espresso le sue opinioni su Schenone, senza entrare in dettagli specifici o fare valutazioni personali.

Ci sono nomi che il calcio italiano non ha mai davvero dimenticato. Leonardo Meani è uno di questi. Ex addetto agli arbitri del Milan, nel 2006 fu travolto dal ciclone di Calciopoli e condannato dalla giustizia sportiva a due anni e sei mesi di inibizione. Per molti divenne il simbolo di una stagione controversa: il dirigente che parlava con i direttori di gara, il ristoratore di Lodi finito al centro delle intercettazioni, la figura che, secondo alcuni, il club sacrificò per limitare i danni e difendere una qualificazione in Champions League poi trasformata in trionfo ad Atene contro il Liverpool. Vent’anni dopo, mentre il dibattito sugli arbitri torna d’attualità, il suo nome riemerge.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Meani: “Tifo Milan dall’infanzia. Caso arbitri? Nulla in confronto a calciopoli. Ecco cosa penso di Schenone”

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