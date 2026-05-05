Massimo Moratti ha dichiarato che l’Inter non è coinvolta nel caso arbitri e ha affermato che le vicende attuali non sono paragonabili alle accuse di Calciopoli. Lo storico presidente dell’Inter, che ha guidato la squadra durante il Triplete, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport, chiarendo la posizione del club riguardo alle recenti discussioni sui presunti errori arbitrali. Moratti ha precisato che non ci sono collegamenti tra la società e le questioni legate agli arbitri.

Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter del Triplete, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Oltre ai commenti sulla vittoria dell’Inter, non sono mancati passaggi sulla stagione di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, così come un intervento sul caso arbitri che sta scuotendo il calcio italiano. Le parole di Moratti. Si parte dal giudizio su Conte e Allegri, allenatori ben più esperti e vincenti rispetto a Cristian Chivu, che erano partiti con aspettative decisamente diverse: “Non mi aspettavo che crollassero in questo modo, soprattutto Allegri, anche se il Milan è meno forte dell’Inter. Conte ha avuto infortuni tutto l’anno, è difficile da giudicare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Moratti: “Caso arbitri? L’Inter non è coinvolta. Nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli”

Caso arbitri: COSA SUCCEDERÀ L'avv. GRASSANI: Cosa RISCHIA l'INTER e il paragone con CALCIOPOLI

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