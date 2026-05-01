Caso Rocchi indagine su arbitri e ruolo di Schenone

Le autorità giudiziarie stanno conducendo un’indagine riguardante il sistema arbitrale, con particolare attenzione al ruolo di un ufficiale designato. L’indagine, nota come Caso Rocchi, è ancora in corso e coinvolge più figure e aspetti del settore. Finora, non sono stati resi noti sviluppi definitivi o conclusioni ufficiali, e l’indagine prosegue con nuove verifiche e accertamenti.

Caso Rocchi, l’indagine che interroga il sistema arbitrale e il ruolo di Schenone. Il Caso Rocchi continua a crescere come un’indagine a cerchi concentrici, un’inchiesta che procede per accumulo e che, a oggi, non ha ancora trovato un punto di approdo definitivo. L’ultimo elemento emerso riguarda Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, figura che compare nell’intercettazione ambientale del 2 aprile 2025 allo stadio Meazza, ma che non risulta indagato dalla Procura di Milano. Il suo nome appare nel dialogo in cui Gianluca Rocchi, allora designatore arbitrale, fa riferimento a fischietti “graditi” o “sgraditi” al club nerazzurro. È un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli inquirenti, ma che non costituisce, allo stato attuale, una prova di coinvolgimento né del dirigente interista né della società.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Caso Rocchi, indagine su arbitri e ruolo di Schenone CASO ARBITRI: INTER NEI GUAI ECCO PERCHÉ L’INTERCETTAZIONE SU SCHENONE È SOLO FUFFA Notizie correlate Caso Rocchi: emerge il ruolo di Schenone nelle intercettazioni? Cosa sapere Intercettazioni a San Siro il 2 aprile collegano Rocchi a Giorgio Schenone. Indagine arbitri, il caso si allarga: il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Occhio all’ipotesi commissariamentoMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede; L’indagine sul designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi, in ordine; Inchiesta arbitri, Rocchi e nuovi nomi: indagine si allarga? Le news sull'Inter. Le news del 29 aprile sul Caso Rocchi, l’ex designatore non parlerà con i PMLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e sul designatore Gianluca Rocchi sulle presunte scelte di direzioni di gara gradite all'Inter ... fanpage.it Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: Gervasoni interrogato in ProcuraL'ex designatore Gianluca Rocchi ha deciso di non presentarsi in Procura a differenza di Gervasoni sentito dai pm nella giornata di ieri ... fanpage.it ‘La Repubblica’ dà un aggiornamento significativo sul caso Rocchi: il designatore avrebbe citato il dirigente addetto agli arbitri dell’Inter, Giorgio Schenone, nella nota conversazione in cui parla degli arbitri «graditi» ai nerazzurri 1/4 x.com Il Fatto Quotidiano. . Gianluca Rocchi è l’ex designatore degli arbitri di Serie A, bussa al vetro della sala Var di Lissone. Il messaggio Va dato un calcio di rigore. Succede durante Udinese-Parma. Ma per gli inquirenti non è un caso isolato. Ce ne parla @dani - facebook.com facebook