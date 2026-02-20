Leao rivela | L' Inter mi voleva poi arrivò la chiamata di Maldini

Leao ha spiegato che il suo trasferimento non è andato a buon fine perché l’Inter era interessata, ma poi ha ricevuto una chiamata da Maldini. Il giocatore ha rivelato di aver atteso una proposta ufficiale dall’Inter, che però non è mai arrivata. In seguito, il suo agente ha deciso di parlare con il Milan, portando alla firma con i rossoneri. La vicenda ha creato sorpresa tra i tifosi, che si chiedono cosa abbia determinato questa scelta improvvisa. Leao ha confermato di aver preferito la proposta del club milanese.

Durante l'intervista, il contesto in cui si è sviluppata la trattativa è emerso chiaramente: l'Inter ha manifestato interesse tramite il direttore sportivo, luis campos, ma la valutazione iniziale del giocatore è stata influenzata dall'ammirazione per il Milan e per i propri idoli del passato. La decisione iniziale è stata di proseguire un anno in corso, confidando nella prospettiva di partecipare a una Champions League nella stagione seguente. Successivamente, è arrivata la proposta decisiva del Milan che ha spinto il trasferimento in una direzione ben definita, scattando direttamente la firma al termine di un colloquio cruciale.