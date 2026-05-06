Mbappé Fuera! perché i tifosi del Real Madrid stanno chiedendo la cessione del francese? La possibile rottura con i Blancos

Negli ultimi giorni si sono scatenate proteste tra i sostenitori del Real Madrid, che chiedono la cessione di Kylian Mbappé. La pressione si concentra sulla presunta rottura tra il giocatore francese e il club, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un distacco tra il calciatore e i tifosi. Mentre la relazione tra Mbappé e l’attrice Ester Exposito sembra procedere senza problemi, le tensioni con la tifoseria del club spagnolo continuano a crescere.

La relazione tra Kilyan Mbappé e l’attrice Ester Exposito sembra andare a gonfie vele. Ma c’è un altro matrimonio che potrebbe essere al capolinea: quello tra il francese e il Real Madrid, o almeno quello tra l’ex Psg e i tifosi dei Blancos. Da giorni i social del club sono letteralmente invasi da un solo commento: una foto di Mbappé con la scritta Fuera, fuori. Anche il tecnico, Alvaro Arbeloa, l’ha criticato e il club è scontento. Il suo futuro è quindi tutt’altro che scritto, nonostante una stagione da 41 reti in altrettante presenze in tutte le competizioni. La vacanza in Sardegna con Ester Exposito. Al centro delle proteste dei tifosi c’è la fuga d’amore del francese con la sua compagna in Sardegna.🔗 Leggi su Open.online

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