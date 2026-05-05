Dopo settimane di tensioni e diverse critiche, l’entourage di Mbappé ha diffuso una nota ufficiale per rispondere alle voci di una possibile rottura con il Real Madrid. L’entusiasmo della scorsa estate sembra essere svanito, lasciando spazio a un clima di incertezza tra le parti. La situazione tra il calciatore e il club spagnolo resta al centro dell’attenzione, mentre si attendono eventuali sviluppi.

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© Calcionews24.com - Mbappé Real Madrid, è rottura? Cala il gelo tra le parti, ma l’entourage del francese rompe il silenzio! Nota ufficiale dopo le recenti critiche

Mbappé rules Madrid like a dictator… but deep down, he knows something is missing

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