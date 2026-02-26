Nuova legge elettorale c'è l'accordo nel centrodestra | cosa cambia tra proporzionale e premio di maggioranza

La maggioranza ha trovato un'intesa sulla nuova legge elettorale. La proposta prevede l'abolizione dei collegi uninominali e l'introduzione di un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 40% dei voti. Salterebbero invece le preferenze e l'indicazione del candidato premier sulla scheda, che dovrebbe finire nel programma che i partiti presenteranno al Viminale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

