Maxischermi in città per Frosinone–Mantova | tifosi uniti nelle piazze Ecco dove

Il Comune di Frosinone ha deciso di installare quattro maxischermi in varie zone della città per trasmettere la partita decisiva del campionato tra il Frosinone e il Mantova, prevista per venerdì 8 maggio alle 20:30. La scelta mira a permettere ai tifosi di seguire l’evento in spazi pubblici e condividere il momento insieme. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

Il Comune di Frosinone ha disposto l’installazione di quattro maxischermi in diversi punti della città in occasione dell’ultima e decisiva partita di campionato del Frosinone Calcio, in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30 contro il Mantova.Gli schermi saranno posizionati in piazza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone vs Mantova, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Voto ai fuori sede, la sinistra si batte nelle piazze ma poi vota contro. FdI: “Uniti solo contro il governo”Dopo la vittoria del “No” referendum sulla giustizia, Elly Schlein aveva affermato che la preferenza dei giovani fosse stata determinante. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Frosinone si prepara alla finale per la Serie A: stadio Stirpe sold out e ipotesi maxischermi; Mister Alvini raccontato dal fratello: Mi dice sempre che a Frosinone si respira calcio, sente l'affetto dei tifosi; Frosinone, dalla Notte Bianca alla festa nel Rione Giardino: ok al programma di eventi per giugno; Drogata e stuprata a Roma, fotografo 28enne di Anagni a processo per violenza sessuale. Frosinone-Mantova, il Comune conferma: quattri maxischermi nelle principali piazze per la sfida promozioneIl Comune di Frosinone, come anticipato da Il Messaggero, ha ufficializzato l’installazione di quattro maxischermi in diversi punti ... msn.com Frosinone-Mantova, arrivano i maxischermi: ecco doveIl sindaco Mastrangeli: «Quella di venerdì è molto più di una partita. È il sogno e l’orgoglio di una comunità intera» ... ciociariaoggi.it Frosinone-Mantova, è ufficiale: in città arrivano i maxischermi! Il Comune di Frosinone ha disposto l’installazione di quattro maxischermi in diversi punti della città in occasione dell’ultima e decisiva partita di campionato del Frosinone Calcio, in programm - facebook.com facebook