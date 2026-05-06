A Adrano, nel Catanese, sono stati sequestrati numerosi pistole e fucili in abitazioni e terreni rurali. L'operazione ha portato all’arresto di quattro uomini del luogo e alla denuncia a piede libero di un quinto. Durante le indagini è stato utilizzato anche un georadar per individuare armi clandestine. L’attività è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato le armi trovate.

Maxi sequestro di pistole e fucili trovati in abitazioni e in fondi rurali di Adrano, nel Catanese: arrestati 4 uomini del posto, un quinto è stato invece denunciato a piede libero. L’intervento ha visto impegnati i poliziotti della Squadra mobile della questura di Catania e del commissariato di Adrano che hanno compiuto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e nelle relative pertinenze di cinque adraniti, tutti con precedenti di polizia, nonché in diversi fondi agricoli della zona. In tutti i casi, le ricerche hanno dato esito positivo consentendo di sequestrare un ingente quantitativo di armi e munizioni. Sul posto anche gli specialisti del Servizio Polizia Scientifica, giunti appositamente da Roma, con una serie di apparecchiature georadar.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maxi sequestro di armi ad Adrano, 4 arresti. In campo anche il georadar

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