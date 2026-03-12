Cinque persone sono state arrestate ad Avellino con l'accusa di possesso di armi rubate e modifiche illegali, a seguito di un'operazione dei Carabinieri. Durante le verifiche sono stati sequestrati numerosi fucili, pistole e munizioni, con quattro degli arrestati in carcere e uno agli arresti domiciliari. Le indagini sono iniziate dopo il ritrovamento di un fucile rubato, poi modificato illegalmente.

Fucili, pistole e munizionamento sequestrati: 4 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, indagini partite dal ritrovamento di un fucile rubato modificato. Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa nei confronti di 5 indagati (4 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), ritenuti gravemente indiziati — allo stato delle indagini — dei reati di porto e detenzione illegale di armi e munizionamento nonché ricettazione. Il provvedimento restrittivo, disposto nei confronti di un 20enne e un 28enne di Lioni, un 34enne di Villamaina, un 33enne di Paternopoli e un 22enne di Gesualdo, è stato adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Avellino: 5 arresti per armi rubate e modifiche illegali, maxi sequestro dei Carabinieri

