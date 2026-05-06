Nella città di Catania, le forze dell'ordine hanno condotto una vasta operazione che ha portato al sequestro di beni per un valore di circa 6 milioni di euro. Durante le attività, sono state identificate quattro persone coinvolte in un’indagine per frodi fiscali. Sono state eseguite misure cautelari e si prosegue con le verifiche su alcuni soggetti e aziende coinvolti nel procedimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Misure cautelari e accuse. I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone, ritenute gravemente indiziate di bancarotta fraudolenta e documentale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Sequestri milionari. Con lo stesso provvedimento è stato disposto il sequestro di attività commerciali e beni per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, oltre a ulteriori disponibilità economiche. Il presunto sistema illecito. Al centro dell’inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e coordinata dalla Procura, vi sarebbe un articolato sistema fraudolento ai danni dello Stato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi operazione a Catania: sequestri per 6 milioni e quattro indagati per frodi fiscali

Notizie correlate

Leggi anche: Frodi su fondi pubblici e PNRR, sequestro da oltre 1,9 milioni: 12 indagati nell’operazione “Nuovi orizzonti”

Maxi frode Iva nel settore informatico: sequestri per oltre 32 milioni e 64 indagatiSecondo quanto emerso dalle indagini, il sistema avrebbe coinvolto complessivamente 64 persone, operanti in prevalenza nella provincia di Napoli, ma...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Maxi blitz interforze a Catania: 303 identificati, sequestri e denunce contro spaccio e abusivi; VIDEO | Boutique del falso sui social, la guardia di finanza interviene durante una diretta streaming; Bancarotta fraudolenta, indagati imprenditori e commercialisti; Catania, pugno di ferro sulla movida: raffica di denunce, sequestri e sanzioni nel weekend.

Maxi frode fiscale, sequestri per milioni: coinvolti imprenditori e professionisti tra Catania e MisterbiancoCATANIA - Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale di Catania su un articolato sistema di frode fiscale e bancarotta. newsicilia.it

TikTok smascherato, maxi operazione a Catania contro la boutique del falso e la vendita di prodotti contraffattiDiretta TikTok svela boutique del falso nel cuore di Catania Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Catania hanno scoperto, durante una diretta s ... assodigitale.it

Catania, scacco matto al pedone In pieno centro... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Catania e Palermo, passi avanti per privatizzare gli aeroporti Si chiama Goldrake, raccolta d'oro, il bando con cui Sec cerca soci al 51%. A Gesap quattro offerte di advisor. Attesi investimenti miliardari @TgrRai @giuseppemarino_ x.com