Frodi su fondi pubblici e PNRR sequestro da oltre 1,9 milioni | 12 indagati nell’operazione Nuovi orizzonti
Dodici persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’operazione “Nuovi orizzonti”, che ha portato al sequestro di oltre 1,9 milioni di euro. Il sequestro preventivo è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella. L’indagine riguarda presunte frodi legate a fondi pubblici e al Recovery Plan nazionale.
Un sequestro preventivo per oltre 1,9 milioni di euro, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Biella su richiesta della Procura Europea – Ufficio di Torino, è stato eseguito dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Biella con il supporto di altri reparti della Guardia di Finanza operanti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Basilicata e Calabria. L’operazione, denominata “Nuovi orizzonti”, coinvolge 12 persone, indagate a vario titolo, e allo stato del procedimento, per associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea e dello Stato e false comunicazioni sociali. Le attività si sono svolte in numerose province italiane, tra cui Biella, Torino, Monza, Brescia, Bergamo, Pavia, Verona, Padova, Pistoia, Prato, Potenza e Vibo Valentia, con l’impiego di circa 30 militari delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Sequestro da 1,9 milioni di euro per presunte frodi sui fondi pubblici: l'inchiesta tocca anche VeronaAl centro dell'indagine dei finanzieri vi sarebbe un presunto sistema di società e bilanci falsi per ottenere contributi statali ed europei...
Operazione APIFARM a Ascoli Piceno e Fermo, 10 indagati e 250mila euro di fondi pubblici erogati indebitamenteÈ di dieci persone indagate e 250 mila euro di fondi pubblici erogati indebitamente il bilancio dell'operazione "APIFARM", condotta dai Carabinieri...
