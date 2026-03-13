Maxi frode Iva nel settore informatico | sequestri per oltre 32 milioni e 64 indagati

Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni per oltre 32 milioni di euro tra Napoli e Caserta, coinvolgendo 64 indagati. L'inchiesta riguarda un presunto sistema di frode fiscale internazionale nel settore informatico, con accuse legate a un'ampia rete di evasione dell'IVA e traffico illecito di prodotti. L'intervento si inserisce in un'azione di contrasto a pratiche illegali nel commercio di tecnologia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il sistema avrebbe coinvolto complessivamente 64 persone, operanti in prevalenza nella provincia di Napoli, ma con collegamenti anche in altre aree del territorio. Al centro del meccanismo vi sarebbe stata una rete di società di comodo, italiane ed estere, spesso prive di una reale struttura imprenditoriale e formalmente intestate a prestanome. Queste aziende sarebbero state utilizzate per simulare operazioni commerciali e ottenere indebiti vantaggi fiscali. Gli investigatori hanno ricostruito una rete di rapporti commerciali fittizi con società con sede in diversi Paesi dell’Unione europea, tra cui Paesi Bassi, Germania, Romania e Ungheria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Maxi frode IVA da 500 milioni nel settore informatico: sequestri per 32 milioni tra Napoli e CasertaIl provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e riguarda cinque società ritenute coinvolte in un...

Leggi anche: Scoperta maxi frode fiscale nel settore informatico, sequestro da 32 milioni

Aggiornamenti e notizie su Maxi frode Iva nel settore informatico...

Temi più discussi: Maxi frode nel Napoletano: sequestri per oltre 30milioni di euro, indagate 64 persone; MAXI FRODE IVA NEL SETTORE INFORMATICO: SEQUESTRI PER 32 MILIONI, 64 INDAGATI NEL NAPOLETANO; Maxi frode Iva da 500 milioni su prodotti elettronici: 20 condanne nell’inchiesta Moby Dick; Frode, maxi-sequestro da oltre 32 milioni.

Napoli, maxi frode IVA nel settore informatico: sequestro da oltre 32 milioni di euroUna maxi frode fiscale internazionale nel settore informatico è al centro di un’indagine coordinata dalla Procura europea. Su richiesta degli uffici di Napoli ... cronachedellacampania.it

Maxi frode fiscale internazionale da mezzo miliardo: in Italia sequestri tra Napoli e VeneziaIn Italia la GdF ha indagato su una frode carosello con evasione dell’Iva da circa 500 milioni nel settore informatico ... rainews.it

Maxi operazione contro una frode IVA internazionale nel settore informatico. Su richiesta della Procura europea, la Guardia di Finanza di Napoli e Caserta ha sequestrato beni per oltre 32 milioni di euro. L’indagine, avviata nel 2023, coinvolge 64 indagati e u - facebook.com facebook

Figura di straordinaria versatilità nel mondo dello spettacolo, Iva Zanicchi ha mantenuto vivo l'impegno per il dialogo intergenerazionale. Per il futuro, sogna una scuola che possa sviluppare al meglio il potenziale professionale e umano: tuttoscuola.com/iva x.com