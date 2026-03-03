Imprenditore reggino considerato vicino alla ’ndrangheta | sotto amministrazione giudiziaria imprese tra Calabria e Lazio

Un imprenditore della provincia di Reggio Calabria, ritenuto vicino alla ’ndrangheta, ha visto le sue imprese tra Calabria e Lazio sottoposte a amministrazione giudiziaria. Il provvedimento riguarda un patrimonio superiore ai 10 milioni di euro, sequestrato dalle autorità per presunte infiltrazioni mafiose. Le aziende interessate operano in diversi settori e si trovano in più regioni del paese.

Un patrimonio da oltre 10 milioni di euro finisce sotto amministrazione giudiziaria per il rischio di infiltrazioni mafiose. La procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria ha reso noto che il comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha dato esecuzione.