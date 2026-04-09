Le autorità hanno sequestrato oltre 6 milioni di euro tra società, immobili e disponibilità finanziarie a un imprenditore di Reggio Calabria, coinvolto in un’indagine sulla corruzione e sugli appalti pilotati. L’operazione è stata condotta dal Comando provinciale della Guardia di finanza e riguarda un caso già legato a condanne per corruzione finalizzata all’ottenimento di commesse pubbliche. La confisca segue una serie di verifiche su attività illecite nel settore degli appalti pubblici.

Oltre 6 milioni di euro tra società, immobili e disponibilità finanziarie confiscati a un imprenditore già condannato per corruzione finalizzata all’ottenimento di commesse pubbliche: è questo il risultato dell’operazione eseguita dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

‘Ndrangheta: sette arresti, estorsioni e appalti pilotati tra Crotone e Vibo. Colpo alla criminalità organizzata.Sette persone sono state arrestate all'alba di oggi, 16 febbraio 2026, a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, con l’accusa di estorsione, turbata libertà...

Imprenditore reggino considerato vicino alla ’ndrangheta: sotto amministrazione giudiziaria imprese tra Calabria e LazioUn patrimonio da oltre 10 milioni di euro finisce sotto amministrazione giudiziaria per il rischio di infiltrazioni mafiose.

Temi più discussi: Corruzione e appalti pilotati, terremoto a Crotone: tra i 20 indagati il consigliere comunale Fabio Manica – NOMI · LaC News24; Appalti pilotati e corruzione, l'ex vicesindaco di Torricella in silenzio davanti al gip; Appalti pubblici pilotati? Tutti i nodi dell’inchiesta romana su Difesa, Terna e RFI; Corruzione e appalti pilotati: maxi confisca a imprenditore reggino legato alla 'ndrangheta.

Fondi neri, corruzione e appalti pilotati: inchiesta della Procura di Roma tra Difesa e gestori delle infrastrutture critiche nazionaliLa procura di Roma torna a puntare il faro sugli appalti pubblici, dopo l'inchiesta che aveva travolto la Sogei ... lanotiziagiornale.it

Tangenti e appalti pilotati: inchiesta sul Comune di Torricella. Chiesto l’arresto del vicesindacoCoinvolte 12 persone, attesa la decisione del gip. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di centrodestra, Michele Franzoso è indagato per turbativa ... bari.repubblica.it

Un libro-inchiesta sul sistema alimentato di lavoratori stranieri ricattabili, intrappolati nel precariato con visti ottenuto con la corruzione - facebook.com facebook

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